"Ни пяди не отдадим": В Госдуме жёстко ответили на призыв отдать США остров Врангеля
Депутат Тумусов: Россия не отдаст США остров Врангеля в Северном Ледовитом океане
Россия не отдаст Соединённым Штатам Америки остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, об этом не может быть и речи. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Федот Тумусов, реагируя на соответствующий призыв, который появился в публикации издания The Wall Street Journal.
"Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление", — подчеркнул Тумусов, слова которого приводит "Газета.ru".
Парламентарий убеждён, что сами США должны вернуть РФ Аляску, ведь это российская земля. По словам депутата, Америка даже не заплатила за сделку и не стала соблюдать условия договора купли-продажи. По мнению Тумусова, отдать России эту территорию будет справедливым решением.
Лайф напоминает, что издание The Wall Street Journal разметило материал, в котором заявило, что на острове находится российская военная база, которая может быть опасна для суверенитета США. СМИ утверждают, что Россия "удерживает территорию США" с 1924 года.
ТАСС / Юрий Смитюк