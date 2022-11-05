"Ни пяди не отдадим": В Госдуме жёстко ответили на призыв отдать США остров Врангеля

Россия не отдаст Соединённым Штатам Америки остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, об этом не может быть и речи. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Федот Тумусов, реагируя на соответствующий призыв, который появился в публикации издания The Wall Street Journal.

"Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление", — подчеркнул Тумусов, слова которого приводит "Газета.ru".

Парламентарий убеждён, что сами США должны вернуть РФ Аляску, ведь это российская земля. По словам депутата, Америка даже не заплатила за сделку и не стала соблюдать условия договора купли-продажи. По мнению Тумусова, отдать России эту территорию будет справедливым решением.