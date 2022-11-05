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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 18:21
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В США назвали затягивание Эрдоганом вступления Финляндии и Швеции в НАТО сигналом для РФ

Foreign Policy: Разногласия Турции и НАТО продемонстрировали слабость альянса

Разногласия Турции и НАТО по вопросу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс продемонстрировали слабость военного блока. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. Автор статьи Робби Грэмер считает, что Анкара специально затягивает процесс, так как хочет угодить Москве.

"Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на Север связана с экономическим влиянием Москвы", — говорится в материале.

Обозреватель отмечает, что затягивание президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вышеуказанного процесса только истощает терпение лидеров западных стран, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, вся эта ситуация подрывает идею солидарности и единства альянса против РФ.

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Напомним, что Швеция и Финляндия передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический альянс. Турция выставила целый список условий.

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Getty Images / TUR Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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