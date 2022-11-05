В США назвали затягивание Эрдоганом вступления Финляндии и Швеции в НАТО сигналом для РФ

Разногласия Турции и НАТО по вопросу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс продемонстрировали слабость военного блока. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. Автор статьи Робби Грэмер считает, что Анкара специально затягивает процесс, так как хочет угодить Москве.

"Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на Север связана с экономическим влиянием Москвы", — говорится в материале.

Обозреватель отмечает, что затягивание президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вышеуказанного процесса только истощает терпение лидеров западных стран, в частности генсека НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, вся эта ситуация подрывает идею солидарности и единства альянса против РФ.