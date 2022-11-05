В Донбассе ликвидировали австралийского снайпера по прозвищу Ниндзя
The Sun: В Донбассе уничтожили австралийского снайпера Кьелдала, воевавшего на стороне ВСУ
В Донбассе ликвидировали австралийского снайпера Тревора Кьелдала, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. The Sun сообщает, что это произошло на текущей неделе, однако не уточняет, где именно погиб мужчина.
Известно, что наёмнику было 40 лет. В июне этого года он был ранен, однако в сентябре вернулся на передовую. По данным СМИ, иностранец был в составе 49-го батальона ВСУ "Карпатская Сечь" и имел прозвище Ниндзя. Министерство иностранных дел Австралии сейчас призывает других австралийцев не ехать на Украину и не участвовать в боевых действиях.
Ранее Лайф писал, что американский наёмник погиб в результате артобстрела на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. У 23-летнего Скайлера Джеймса Греггса не было военного опыта, однако он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.
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