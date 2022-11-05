Паника, дым и пламя: Начало смертельного пожара в клубе Костромы попало на видео

В соцсетях появились кадры, предположительно, с моментом начала смертельного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в результате возгорания погибло 13 человек.

На кадрах видно, что пламя распространяется довольно стремительно, а люди в панике пытаются покинуть помещение. При этом один посетитель умудряется продолжать пить. На фоне слышны крики, кто-то зовёт на помощь, а кто-то требует открыть дверь. Тогда никто из них не мог предположить, что буквально через несколько минут клуб выгорит полностью.