Паника, дым и пламя: Начало смертельного пожара в клубе Костромы попало на видео
В Сети появилось видео, предположительно, с началом смертельного пожара в клубе Костромы
В соцсетях появились кадры, предположительно, с моментом начала смертельного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, где в результате возгорания погибло 13 человек.
Начало пожара в клубе "Полигон" в Костроме. Видео © VK / "ЧП Кострома | Новости | Происшествия"
На кадрах видно, что пламя распространяется довольно стремительно, а люди в панике пытаются покинуть помещение. При этом один посетитель умудряется продолжать пить. На фоне слышны крики, кто-то зовёт на помощь, а кто-то требует открыть дверь. Тогда никто из них не мог предположить, что буквально через несколько минут клуб выгорит полностью.
Напомним, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.