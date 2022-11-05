"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ

Петербургская футбольная команда "Зенит" проиграла грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2 в домашнем матче 16-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на "Газпром-арене" в субботу.

Это первое поражение "Зенита" в текущем сезоне РПЛ. Ранее команда одержала 12 побед и трижды сыграла вничью. Последний проигрыш был 21 мая, когда сине-бело-голубые уступили "Нижнему Новгороду" со счётом 0:1.

В последнем матче из игроков "Ахмата" голы забили Евгений Харин и Мохамед Конате. От "Зенита" мяч в ворота соперников отправил Андрей Мостовой.

Петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. "Ахмат" же поднялся на шестое место с 26 очками. Следующая игра "Зенита" запланирована на 12 ноября с московским "Торпедо".