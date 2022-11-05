НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 16:17

В Костроме завершили разбор конструкций сгоревшего клуба "Полигон"

В Костроме завершили работы по разборке конструкций здания ночного клуба "Полигон", в котором произошёл пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 04:23 пожар был локализован, в 07:29 ликвидировано открытое горение, в 16:48 завершены работы по разборке конструкций здания", — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что общая площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Его ликвидировали 64 человека.

"Поиск людей продолжался с угрозой для собственной жизни в условиях плотного задымления и высокой температуры", — указали в ведомстве.

Паника, дым и пламя: Начало смертельного пожара в клубе Костромы попало на видео

Паника, дым и пламя: Начало смертельного пожара в клубе Костромы попало на видео

Сложность тушения пожара заключалась в угрозе обрушения кровли. Также трудность доставила планировка здания и большое количество легковоспламеняющихся материалов.

Как сообщал Лайф, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Костромской области

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров