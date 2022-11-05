В Костроме завершили разбор конструкций сгоревшего клуба "Полигон"
В Костроме завершили работы по разборке конструкций здания ночного клуба "Полигон", в котором произошёл пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
"В 04:23 пожар был локализован, в 07:29 ликвидировано открытое горение, в 16:48 завершены работы по разборке конструкций здания", — уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что общая площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Его ликвидировали 64 человека.
"Поиск людей продолжался с угрозой для собственной жизни в условиях плотного задымления и высокой температуры", — указали в ведомстве.
Сложность тушения пожара заключалась в угрозе обрушения кровли. Также трудность доставила планировка здания и большое количество легковоспламеняющихся материалов.
Как сообщал Лайф, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.
ГУ МЧС России по Костромской области