В Костроме завершили разбор конструкций сгоревшего клуба "Полигон"

В Костроме завершили работы по разборке конструкций здания ночного клуба "Полигон", в котором произошёл пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 04:23 пожар был локализован, в 07:29 ликвидировано открытое горение, в 16:48 завершены работы по разборке конструкций здания", — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что общая площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Его ликвидировали 64 человека.

"Поиск людей продолжался с угрозой для собственной жизни в условиях плотного задымления и высокой температуры", — указали в ведомстве.