В результате крушения вертолёта на юге Италии погибло семь человек, включая ребёнка
Фото с места происшествия, где рухнул вертолёт на юге Италии. Обложка © Twitter / Ansa
В результате крушения вертолёта на юге Италии погибло семь человек, включая 13-летнюю девочку. Об этом сообщает газета Il Messaggero.
По данным издания, четверо погибших были членами одной семьи из Словении. Причины трагедии пока не установлены. Как уточняют журналисты, связь с воздушным судном, вылетевшим с островов Тремити, пропала примерно через час после предполагаемого времени взлёта.
Охваченный пламенем вертолёт был найден в районе итальянского города Фоджа на юге страны. К моменту прибытия спасателей люди на борту уже были мертвы.
Ранее Лайф сообщал, что на Ямале пилот гражданского Ми-8 поссорился с авиатехником и пытался сбить его на вертолёте. Мужчину за такое поведение лишили премии, после чего пилот написал жалобу на руководство в Ространснадзор.