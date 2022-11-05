В результате крушения вертолёта на юге Италии погибло семь человек, включая ребёнка

В результате крушения вертолёта на юге Италии погибло семь человек, включая 13-летнюю девочку. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

По данным издания, четверо погибших были членами одной семьи из Словении. Причины трагедии пока не установлены. Как уточняют журналисты, связь с воздушным судном, вылетевшим с островов Тремити, пропала примерно через час после предполагаемого времени взлёта.

Охваченный пламенем вертолёт был найден в районе итальянского города Фоджа на юге страны. К моменту прибытия спасателей люди на борту уже были мертвы.