Офтальмолог рассказал, как изменились жалобы пациентов за последние 50 лет

Сейчас часто говорят о том, что различные заболевания "помолодели", однако на самом деле это ложь. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук, профессор, детский глазной хирург, детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения глазных клиник "Ясный взор", президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян. Эксперт подчеркнул, что гораздо больше людей стало доживать до возраста проявления опасных болезней, потому и возросло число диагностированных случаев.

"Если раньше из миллиона мужчин до 60 лет доживало 10%, и у около 200 доживших выявлялось заболевание, то сейчас до того же возраста доживает около 80%, и у 1600 доживших диагностируется заболевание. Это происходит не из-за того, что болезнь "помолодела", а потому, что до неё дожило гораздо больше людей. Это касается всех заболеваний, в том числе и глазных", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что сегодня людьми среднего возраста считаются те, кому 40–60 лет, причём они гораздо здоровее более старшего поколения. Кроме того, Азнаурян рассказал о самых распространённых заболеваниях глаз. К ним офтальмолог отнёс близорукость, астигматизм и косоглазие. У пациентов также часто диагностируется амблиопия — серьёзное осложнение, при котором один из двух глаз почти не задействован в зрительном процессе. Врач подчеркнул, что основные жалобы, с которыми россияне приходили к медикам ранее, практически не изменились за последние пятьдесят лет.