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5 ноября, 16:43

Татьяна Тарасова опровергла сообщения о госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла сведения о том, что её якобы госпитализировали в Москве. Слова 75-летней наставницы приводит ТАСС.

"Я не в больнице", — сказала Тарасова.

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В начале октября Лайф рассказывал, что Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода". Сообщалось, что в жюри её заменила тренер Елена Чайковская. Позже стало известно, что тренер продолжила участие в съёмках шоу.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова

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