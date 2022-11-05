Татьяна Тарасова опровергла сообщения о госпитализации
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла сведения о том, что её якобы госпитализировали в Москве. Слова 75-летней наставницы приводит ТАСС.
"Я не в больнице", — сказала Тарасова.
В начале октября Лайф рассказывал, что Тарасову госпитализировали перед началом нового сезона "Ледникового периода". Сообщалось, что в жюри её заменила тренер Елена Чайковская. Позже стало известно, что тренер продолжила участие в съёмках шоу.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев