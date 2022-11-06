"Корабль тонет": В США признали постепенную утрату способности сдерживать противников силой

Украинский конфликт показал, что Америка всё менее эффективно способна сдерживать противников на мировой арене при помощи военной силы. Об этом, как пишет The Wall Street Journal, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард. Он отметил, что украинский конфликт — это разминка, а большой только приближается. Военачальник предупредил о том, что Штатам предстоит пройти проверку, "какой давно не было".

"Если оценивать наши возможности сдерживать Китай, я бы сказал, что корабль медленно, но тонет, поскольку они (Китай. — Прим. ред.) размещают свои силы быстрее, чем это делаем мы. По мере того как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры... У нас их будет просто слишком мало. Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это", — заявил Ричард.