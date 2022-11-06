В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод
Мэр Горловки Приходько: Из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод
В Донецкой Народной Республике из-за обстрела со стороны украинских позиций повреждён газопровод в Горловке. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.
"Жители сообщают о повреждении газопровода по ул. Промышленной, 12", — написал он в своём телеграм-канале.
Также, по его словам, под обстрел попал горловский посёлок Стальсбыт. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 06:30 мск выпустили по Горловке шесть снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 мм.
А накануне, как сообщал Лайф, украинские войска обстреляли два района Донецка — Будённовский и Ленинский. В последнем из-за этого случился пожар. Обошлось без пострадавших.
ТАСС / Николай Тришин