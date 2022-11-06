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6 ноября, 04:19

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

Мэр Горловки Приходько: Из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

В Донецкой Народной Республике из-за обстрела со стороны украинских позиций повреждён газопровод в Горловке. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

"Жители сообщают о повреждении газопровода по ул. Промышленной, 12", — написал он в своём телеграм-канале.

Также, по его словам, под обстрел попал горловский посёлок Стальсбыт. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 06:30 мск выпустили по Горловке шесть снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 мм.

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А накануне, как сообщал Лайф, украинские войска обстреляли два района Донецка — Будённовский и Ленинский. В последнем из-за этого случился пожар. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Андрей Григорьев
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