В Telegram появилась новая опция для больших групп

В обновлённой версии Telegram теперь можно создавать в группах от 200 человек отдельные чаты по темам. Кроме того, появилась возможность к аккаунтам и чатам привязать несколько публичных имён. Об этом говорится в официальном канале мессенджера.

"Группы в Telegram могут достигать невероятных размеров: в каждой из них могут состоять сотни тысяч пользователей. Чтобы было удобнее следить за потоком информации в беседах, администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений", — говорится в сообщении.

Настройки позволят в каждой теме получать уведомления о новых сообщениях и быстро просматривать в разделе "Общие медиа" медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней.

А ещё к аккаунтам можно будет прикреплять помимо обычного несколько коллекционных публичных имён. Они выглядят так же — @username. Вне Telegram их можно передавать в формате ссылок username.t.me и t.me/username, а также покупать или продавать. Кроме того, был обновлён ночной режим мессенджера и введены новые интерактивные эмодзи.

"У пользователей с подпиской Premium появилась возможность переводить в текст не только голосовые, но и видеосообщения", — добавили в мессенджере.