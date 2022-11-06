СМИ узнали об отправке США военных самолётов в сторону Ирана

США высылали военные самолёты в сторону Ирана, пишет Washington Post. Этот шаг был сделан в ответ на информацию, что Тегеран якобы готовит атаку на Саудовскую Аравию. Когда именно были отправлены самолёты, издание не уточняет.

"Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолёты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии", — пишет издание.

Как пишет газета, такие действия со стороны США должны были показать прочность и высокий уровень партнёрства Штатов и Саудовской Аравии.