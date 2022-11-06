СМИ узнали об отправке США военных самолётов в сторону Ирана
WP: США отправляли самолёты к Ирану из-за сообщений об атаке на Саудовскую Аравию
США высылали военные самолёты в сторону Ирана, пишет Washington Post. Этот шаг был сделан в ответ на информацию, что Тегеран якобы готовит атаку на Саудовскую Аравию. Когда именно были отправлены самолёты, издание не уточняет.
"Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолёты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии", — пишет издание.
Как пишет газета, такие действия со стороны США должны были показать прочность и высокий уровень партнёрства Штатов и Саудовской Аравии.
Напомним, The Wall Street Journal ранее сообщала, что Саудовская Аравия 1 ноября передала США разведданные о "неизбежной атаке" Ирана. Источник газеты говорил, что королевство, Америка и ряд других государств повысили уровень боевой готовности национальных войск. По его словам, поводом для атак Ирана могли стать подозрения в том, что протесты в стране, связанные с убийством молодой девушки Махсы Амини, были спланированы Вашингтоном, Эр-Риядом, Лондоном и Иерусалимом.
Wikipedia / Master Sgt. Donald Allen