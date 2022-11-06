"История сотворена заново": Владелец "Вашингтона" восхитился рекордом Овечкина
Владелец "Вашингтона" Леонсис поблагодарил Овечкина за новый рекорд НХЛ
Глава клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис поблагодарил играющего за эту команду российского хоккеиста Александра Овечкина за его гол, ставший рекордным для всей Национальной хоккейной лиги.
"Больше всего голов за один клуб. Спасибо, Овечкин. История сотворена заново", — написал Леонсис в "Твиттере".
Как рассказывал Лайф, форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.
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