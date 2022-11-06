"История сотворена заново": Владелец "Вашингтона" восхитился рекордом Овечкина

Глава клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис поблагодарил играющего за эту команду российского хоккеиста Александра Овечкина за его гол, ставший рекордным для всей Национальной хоккейной лиги.

"Больше всего голов за один клуб. Спасибо, Овечкин. История сотворена заново", — написал Леонсис в "Твиттере".