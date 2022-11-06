Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".

Сейчас Овечкин третий в списке лучших снайперов в истории лиги. Перед ним только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).