Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Овечкин побил рекорд Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ
Форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".
Сейчас Овечкин третий в списке лучших снайперов в истории лиги. Перед ним только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Ранее Лайф сообщал, что Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. В новом сезоне он заработает 14 миллионов долларов до вычета налогов и гонораров агентов.
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