НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 00:37

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Овечкин побил рекорд Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ

Форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".

Сейчас Овечкин третий в списке лучших снайперов в истории лиги. Перед ним только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Овечкин назвал крутым достижением 786-ю шайбу в составе "Вашингтон Кэпиталз"

Овечкин назвал крутым достижением 786-ю шайбу в составе "Вашингтон Кэпиталз"

Ранее Лайф сообщал, что Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ. В новом сезоне он заработает 14 миллионов долларов до вычета налогов и гонораров агентов.

Обложка ©

Getty Images

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров