Сто тысяч человек под разными флагами: В Риме прошла масштабная акция за мир на Украине

Более ста тысяч человек в Риме вышли на улицы, чтобы принять участие в шествии за мир на Украине. В целом акцию поддержало около 600 итальянских ассоциаций и организаций. Их путь начался на площади Республики и завершился на площади Сан-Джованни-ин-Латерано перед одноимённой базиликой.

"Собралось более 100 тысяч человек, ещё не все завершили шествие", — рассказали ТАСС представители организатора акции — объединения "Христианские ассоциации итальянских трудящихся".

В шествии приняли участие в том числе политики — представители разных партий, как тех, которые возражают против продолжения снабжения оружием Киева ("Движение "5 звёзд"), так и сторонников оказания военной помощи Украине из Демократической партии.

В основном манифестанты призывали к миру, прекращению огня на Украине, мирным переговорам. Также они требовали прекратить накачку этой страны оружием. Некоторые высказывались против участия НАТО в этом конфликте, антироссийских санкций, однобокого освещения конфликта на Украине в западных СМИ и "западного империализма". От символов каких-либо политпартий организаторы отказались, против правительства выступать не стали. Однако некоторые всё же выкрикивали, что не хотят больше такой Европы.

Наблюдались и лозунги социального характера — например, за справедливость, правосудие, право на честный труд. В акции было заметно и участие профсоюзов.

В этой манифестации приняли участие также общественные деятели, журналисты, писатели, деятели культуры. Очевидцы отмечают, что акция стала самой массовой и масштабной из всех, которые проходили до этого в поддержку мира на Украине.