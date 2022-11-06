"Ах, мою маму оскорбила?": Девочки-подростки в Приморье избили пенсионерку

В Сети появилось видео, как две девушки избивают пожилую женщину. На кадрах видно, что они с ней разговаривают, обвиняя её в том, что та якобы оскорбила мать одной из них. Затем одна из участниц ссоры наносит женщине удар по лицу, та опускается на пол, а вторая после этого бьёт пенсионерку по голове ногой.

Приморские девочки-подростки избили на камеру пенсионерку. Видео © Telegram / Newsbox24.tv

"Ах, мою маму оскорбила? А когда ты мою маму оскорбила? Не ори!" — командует на видео девушка, избивая женщину.

Женщина просит их прекратить, но героинь скандального ролика это не трогает. Жёсткое видео из посёлка Заводское разлетелось по Сети только теперь, хотя, как оказалось, снято ещё полгода назад. Полиция Приморья начала проверку.

"Личности участниц инцидента установлены. Это 14-летняя жительница Артёма и 17-летняя жительница Владивостока", — пишет официальный телеграм-канал УМВД РФ по Приморскому краю.