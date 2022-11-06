Россиянам рассказали, как подороже продать старый смартфон

Прежде чем выставлять свой старый смартфон на продажу, нужно придать устройству товарный вид и удалить из памяти всю личную информацию. Такой совет дал эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.

Лучше всего, отметил он в эфире радио Sputnik, протереть телефон спиртосодержащей салфеткой, избавившись от следов грязи и мелких пятен. Рекомендуется, удалив личные данные, сбросить телефон до заводских настроек, чтобы он работал быстрее. Мокеев порекомендовал также поставить защитное стекло, так как оно придаст аккуратность внешнему виду телефона и скроет мелкие царапины на экране. Дополнительные аксессуары повысят стоимость смартфона. На руку продавцу сыграет даже сохранённый чек.

"Обязательно собираем весь комплект от смартфона, который есть: коробка, зарядка, возможно, наушники. Это прибавит минимум 1000 рублей к стоимости. Наличие чека не добавит ничего к стоимости, но даст уверенность покупателю, что телефон не был украден, а был официально куплен", — подчеркнул Мокеев.

Чтобы продать смартфон быстрее, рекомендуется сбить цену ниже рыночной. Однако, если время не играет роли, лучше, наоборот, завысить её. Проще это сделать с iPhone, так как они ходовой товар на вторичном рынке. Правда, скорее всего, гаджет попытаются приобрести перекупщики, которые попробуют сбить цену, акцентируя внимание на дефектах. Ситуация с Android несколько сложнее. Мокеев заявил, что с ними на рынке "полный бардак" и люди ставят цены по своему усмотрению.