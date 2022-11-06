В Китае уличили Байдена во лжи после его попыток сделать виноватым Путина

В финансовых невзгодах граждан США виноваты санкции против РФ и американская финансовая поддержка Украины. В этом американцы убедились после попытки президента страны Джо Байдена обвинить в растущей инфляции президента России Владимира Путина, пишет автор Asia Times Джон Рул.

"Объяснение Байденом растущей инфляции "путинским повышением цен" на бензин только укрепило в умах избирателей представление о том, что введённые США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их экономическую боль", — отметил автор публикации.

По мнению Джона Рула, Байден и лидер Украины Владимир Зеленский побаиваются сокращения поддержки Незалежной после промежуточных выборов в Конгресс. Рул также напомнил, что недавние опросы продемонстрировали ослабевание желания американцев поддерживать Киев, особенно нежелание прослеживается в рядах республиканцев.