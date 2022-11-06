В Китае уличили Байдена во лжи после его попыток сделать виноватым Путина
Asia Times: В США не поверили словам Байдена об ответственности Путина за инфляцию
В финансовых невзгодах граждан США виноваты санкции против РФ и американская финансовая поддержка Украины. В этом американцы убедились после попытки президента страны Джо Байдена обвинить в растущей инфляции президента России Владимира Путина, пишет автор Asia Times Джон Рул.
"Объяснение Байденом растущей инфляции "путинским повышением цен" на бензин только укрепило в умах избирателей представление о том, что введённые США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их экономическую боль", — отметил автор публикации.
По мнению Джона Рула, Байден и лидер Украины Владимир Зеленский побаиваются сокращения поддержки Незалежной после промежуточных выборов в Конгресс. Рул также напомнил, что недавние опросы продемонстрировали ослабевание желания американцев поддерживать Киев, особенно нежелание прослеживается в рядах республиканцев.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина не получит ни цента в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США.
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