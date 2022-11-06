Трамп усомнился в способности США протянуть ещё два года при Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать ещё хотя бы два года, если ею по-прежнему будет руководить Джо Байден. Об этом миллиардер сказал на встрече с однопартийцами в Пенсильвании.

"Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать ещё два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек", — сказал Трамп в поддержку одного из кандидатов от республиканцев на грядущих выборах в Конгресс.

По мнению экс-президента США, его страна ещё никогда прежде не была "в столь плохом состоянии, как сейчас". Трамп считает, что Штаты растеряли авторитет на мировой арене.

"Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны", — сказал Трамп.

Он призвал тех, кто хотел бы предотвратить разрушение страны, отдать голоса за республиканцев на выборах в Конгресс 8 ноября. По мнению Трампа, эти люди должны выступить "большой красной волной", то есть под цветами Республиканской партии.