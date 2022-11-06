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6 ноября, 00:45

"Подраться за все пояса": Бивол решил забрать чемпионские титулы у Бетербиева

Бивол заявил о готовности к бою против Бетербиева

Российский боксёр Дмитрий Бивол сообщил о намерении стать чемпионом мира в полутяжёлом весе. Об этом он заявил сразу после поединка против Хильберто Рамиреса в ночь на воскресенье. Россиянин, одержав победу, защитил титул сильнейшего по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

"Я могу боксировать лучше. Мне противостоял хороший оппонент, но его удары меня особенно не беспокоили. Я работал сериями, по три-четыре удара, старался держать в напряжении соперника", — заявил Бивол.

Теперь он бросает вызов чемпиону мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO). Всеми этими титулами владеет другой россиянин — Артур Бетербиев.

"Рамирес был больше, чем я, но это не проблема. Теперь я бы хотел подраться за все пояса в этом весе", — добавил боксёр.

Бивол побил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира

Бивол побил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира

Ранее Лайф писал, что в начале мая Бивол одолел Альвареса и сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе.

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VK / Федерация бокса России

Арина Родионова

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