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5 ноября, 22:48

Бивол побил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира

<p>Бивол и Рамирес. Фото © VK / <a href="https://vk.com/rusboxing?z=photo-148618057_457353454/album-148618057_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация бокса России</a></p>

Бивол и Рамирес. Фото © VK / Федерация бокса России

Российский боксёр Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Бой из 12 раундов в весовой категории до 79,38 килограмма прошёл в Абу-Даби. Россиянин победил единогласным решением судей, оставив себе титул суперчемпиона мира.

Эта защита титула WBA для Бивола юбилейная — десятая. Спортсмен владеет им с 2017 года. У 31-летнего россиянина нет поражений на профессиональном ринге. Из 21 победы 11 он обеспечил себе нокаутом.

31-летний Рамирес же в 2016–2018 годах владел титулом Всемирной боксёрской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. Для него это первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом).

Боксёр Бивол пока не планирует проводить бой-реванш с мексиканцем Альваресом

Боксёр Бивол пока не планирует проводить бой-реванш с мексиканцем Альваресом

Напомним, в начале мая Бивол одолел Альвареса и сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) в полутяжёлом весе.

Андрей Григорьев

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