Бивол побил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира

Российский боксёр Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Бой из 12 раундов в весовой категории до 79,38 килограмма прошёл в Абу-Даби. Россиянин победил единогласным решением судей, оставив себе титул суперчемпиона мира.

Эта защита титула WBA для Бивола юбилейная — десятая. Спортсмен владеет им с 2017 года. У 31-летнего россиянина нет поражений на профессиональном ринге. Из 21 победы 11 он обеспечил себе нокаутом.

31-летний Рамирес же в 2016–2018 годах владел титулом Всемирной боксёрской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. Для него это первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом).