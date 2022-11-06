В Румынии заявили, что не претендуют на территорию Украины

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что власти страны не имеют территориальных претензий к Украине. Так в ведомстве отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о том, что после Второй мировой войны в пользу Украинской ССР были отторгнуты земли Румынии, Венгрии и Польши.

В заявлении на сайте МИД назвал ложной "идею, что у Румынии есть территориальные претензии к Украине". Там подчеркнули, что оказывают "твёрдую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах".