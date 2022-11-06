Касаткина не сумела выйти в полуфинал Итогового турнира WTA, проиграв Гарсии

В ночь на воскресенье 25-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла 29-летней представительнице Франции Каролин Гарсии в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проводятся в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Встреча спортсменок завершилась со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу Гарсии. В группе А с этими спортсменками также выступают первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, Кори Гауфф из США. В группе В выступили Унс Джабир из Туниса, Джессика Пегула из США, Арина Соболенко из Белоруссии и Мария Саккари из Греции.

После двух побед в трёх матчах Гарсия заняла второе место в группе А. Ей предстоит встретиться в полуфинале соревнований с победительницей группы B Саккари. Во втором полуфинале сыграют Свёнтек и Соболенко.