"Мимими": Мельник нахамил германскому политику

Лидеру парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольфу Мютцениху нахамил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Немецкий политик ранее заявил о том, что украинское правительство внесло его в "список террористов" из-за предложения о прекращении огня и переходе к дипломатии для разрешения конфликта.

"Мимими. "Списка террористов" украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя невинной жертвой", — ответил ему в "Твиттере" Мельник.

Парламентарий из Германии между тем сказал, что ему поступали угрозы, и пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.