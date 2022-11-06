"Мимими": Мельник нахамил германскому политику
Мельник призвал немецкого парламентария Рольфа Мютцениха не строить из себя жертву
Лидеру парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольфу Мютцениху нахамил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Немецкий политик ранее заявил о том, что украинское правительство внесло его в "список террористов" из-за предложения о прекращении огня и переходе к дипломатии для разрешения конфликта.
"Мимими. "Списка террористов" украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя невинной жертвой", — ответил ему в "Твиттере" Мельник.
Парламентарий из Германии между тем сказал, что ему поступали угрозы, и пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
Ранее Лайф писал, что немцы поставили на место нового посла Украины Макеева, оскорбившего Россию. Тот назвал РФ террористическим государством. Ему указали, что таким государством является скорее Незалежная, но никак не РФ.
ТАСС / Michael Kappeler