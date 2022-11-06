В Германии предупредили о наплыве украинских беженцев зимой

На фоне последних событий на Украине число беженцев оттуда может вырасти в Германии. С таким предположением выступила правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай. Она отметила, что произойдёт это, если у украинцев не будет электричества, воды и отопления зимой.

"Они отправятся в путь. Сейчас только в Берлин ежедневно прибывает около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран. Это практически соответствует уровню 2015 года (миграционного кризиса в Европе). Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы цифры возрастут", — отметила Гиффай в интервью газете Bild am Sonntag.

В то же время бургомистр заверила, что, в отличие от 2015 года, беженцы не будут размещаться в спортивных залах. Теперь в Берлине это возьмут за правило.

"Никаких спортзалов!" — подчеркнула Гиффай.