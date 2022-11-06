Гендиректор "Зенита" анонсировал серьёзный разговор "не только с Чистяковым"

С футболистом Чистяковым в "Зените" проведут серьёзный разговор, сообщил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев. Он также прокомментировал информацию о том, что спортсмен может перейти в "Ахмат".

"Утро вечера мудренее. Завтра будет серьёзный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в "Ахмат", то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, — заявил Медведев в интервью "Матч ТВ".

Он добавил, что для футболистов неприемлемо публично и через агента высказывать недовольство игровым временем и своей ролью в команде.