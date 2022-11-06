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6 ноября, 02:23

Гендиректор "Зенита" анонсировал серьёзный разговор "не только с Чистяковым"

Гендиректор "Зенита" Медведев пригрозил серьёзным разговором Чистякову и его коллегам

С футболистом Чистяковым в "Зените" проведут серьёзный разговор, сообщил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев. Он также прокомментировал информацию о том, что спортсмен может перейти в "Ахмат".

"Утро вечера мудренее. Завтра будет серьёзный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в "Ахмат", то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, — заявил Медведев в интервью "Матч ТВ".

Он добавил, что для футболистов неприемлемо публично и через агента высказывать недовольство игровым временем и своей ролью в команде.

Мостовой назвал супернеожиданным поражение "Зенита" в матче с "Ахматом"

Мостовой назвал супернеожиданным поражение "Зенита" в матче с "Ахматом"

Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" проиграл "Ахмату" со счётом 1:2 в матче 16-го тура "Мир" – РПЛ. Игра состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге. Отметим, что это первое поражение "Зенита" в текущем сезоне.

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VK / ФК "Зенит"

Анатолий Симоненко

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