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5 ноября, 18:48

Мостовой назвал супернеожиданным поражение "Зенита" в матче с "Ахматом"

Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой высказался о первом поражении команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Сегодня подопечные Сергея Семака уступили дома грозненскому "Ахмату".

По словам Мостового, в первые десять минут "Зенит" "просто не вышел на поле", а затем в ходе матча игрокам пришлось догонять соперников. Андрей также признался, что впервые играл в собственный день рождения и ему удалось сделать себе подарок в виде гола в ворота "Ахмата", к сожалению, единственного за игру.

"Я настраивался пройти чемпионат без поражений. Должны были это сделать, для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение", — рассказал полузащитник в интервью "Спорт-Экспрессу".

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Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" проиграл "Ахмату" со счётом 1:2 в матче 16-го тура Мир РПЛ. Игра состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге. К слову, это первое поражение "Зенита" в текущем сезоне.

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VK / ФК "Зенит"

Наталья Исакова

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