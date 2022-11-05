Фигурист Даниелян прокомментировал запрет выступать на российских соревнованиях

Вице-чемпион Европы в мужском одиночном катании Артур Даниелян в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" прокомментировал запрет выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Однако спортсмен не стал сильно распространяться на эту тему.

"Запрет выступать на российских стартах? Ох... Не хочу касаться этой темы. Я же уже на этапе выступаю, как видите. Всё нормально", — отметил он.

Речь идёт о выступлении на этапе российской серии Гран-при в Казани. По словам фигуриста, зрители очень тепло встретили его и поддерживали. При этом сам вице-чемпион Европы подчеркнул, что старается в такие моменты концентрироваться, чтобы лучше выполнять элементы. Спортсмен отметил, что хотел сделать всё без ошибок, однако не смог справиться с эмоциями: он очень хотел показать себя с хорошей стороны.

Фигурист считает, что справился с непрыжковыми элементами, получился, по его словам, и четверной. Тренер Евгений Рукавицын похвалил подопечного. Кроме того, Даниелян рассказал, что заклеил татуировку на теле из-за того, что она не подходит под чёрный костюм во время выступлений. Он добавил, что, пока не сведёт её, рисунок придётся заклеивать.