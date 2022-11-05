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5 ноября, 16:55

Первая ракетка мира Алькарас снялся с итогового турнира ATP

Самая молодая первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который состоится с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.

Всё дело в том, что испанец не успеет восстановиться от травмы, полученной в ходе четвертьфинального матча "Мастерса" в Париже с датчанином Хольгером Руне. По этой же причине 19-летнему спортсмену придётся пропустить ещё и финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 21 по 27 ноября в Малаге.

"К сожалению, я не смогу участвовать в итоговом турнире и финале Кубка Дэвиса. Тяжело и болезненно пропустить эти два важных для меня события, но остаётся только позитивно относиться и думать о своевременном выздоровлении", — написал Алькарас в соцсетях.

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Ранее стало известно, что теннисист Андрей Рублёв квалифицировался на итоговый турнир АТР. Также на соревнования отобрались россиянин Даниил Медведев, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.

Обложка ©

Getty Images / Eduardo Munoz Alvarez / VIEWpress

Наталья Исакова
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