Первая ракетка мира Алькарас снялся с итогового турнира ATP
Самая молодая первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который состоится с 13 по 20 ноября в итальянском Турине.
Всё дело в том, что испанец не успеет восстановиться от травмы, полученной в ходе четвертьфинального матча "Мастерса" в Париже с датчанином Хольгером Руне. По этой же причине 19-летнему спортсмену придётся пропустить ещё и финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 21 по 27 ноября в Малаге.
"К сожалению, я не смогу участвовать в итоговом турнире и финале Кубка Дэвиса. Тяжело и болезненно пропустить эти два важных для меня события, но остаётся только позитивно относиться и думать о своевременном выздоровлении", — написал Алькарас в соцсетях.
Ранее стало известно, что теннисист Андрей Рублёв квалифицировался на итоговый турнир АТР. Также на соревнования отобрались россиянин Даниил Медведев, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.
Getty Images / Eduardo Munoz Alvarez / VIEWpress