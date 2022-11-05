Матч "Зенита" против иранского "Сепахана" могут перенести на следующий год

Запланированный на 27 ноября товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом" могут перенести на следующий год. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее утверждалось, что игра будет перенесена якобы на 3 или 4 декабря из-за того, что 27 ноября россияне будут выступать в 6-м туре "Фонбет Кубка России" против "Спартака". Но, как утверждает источник издания, в текущем году матч "Зенит" – "Сепахан" вовсе не состоится. Встреча может пройти в начале следующего года, но не в Исфахане, где базируется клуб иранцев, а на нейтральном поле.