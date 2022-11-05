Матч "Зенита" против иранского "Сепахана" могут перенести на следующий год
Запланированный на 27 ноября товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом" могут перенести на следующий год. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее утверждалось, что игра будет перенесена якобы на 3 или 4 декабря из-за того, что 27 ноября россияне будут выступать в 6-м туре "Фонбет Кубка России" против "Спартака". Но, как утверждает источник издания, в текущем году матч "Зенит" – "Сепахан" вовсе не состоится. Встреча может пройти в начале следующего года, но не в Исфахане, где базируется клуб иранцев, а на нейтральном поле.
Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" проиграл грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2 в матче 16-го тура Мир Российской премьер-лиги. Игра состоялась на "Газпром-арене" в Петербурге. К слову, это первое поражение "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
VK / "ФК Зенит"