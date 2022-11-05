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5 ноября, 17:34

"Такая домашняя атмосфера": Валиева поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран‑при РФ в Казани

Валиева поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран‑при РФ в Казани

Фигуристка Камила Валиева после короткой программы на этапе Гран‑при России в Казани поделилась эмоциями от выступления в родном городе. Слова 16-летней спортсменки приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Эмоции невероятные, такая домашняя атмосфера. В Казани, в этом Дворце спорта начинала кататься. Самые невероятные эмоции, самые хорошие болельщики", — отметила Валиева в беседе с журналистом.

Третий этап Гран-при России проходит в Казани 5 и 6 ноября. Валиева чисто откатала короткую программу, получив за прокат 83,30 балла. Сейчас она идёт впереди всех. Уже завтра фигуристки представят произвольную программу.

Фигуристка Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при РФ в Сочи

Фигуристка Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при РФ в Сочи

Ранее Лайф писал, что Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 244,66 балла.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова

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