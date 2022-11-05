"Такая домашняя атмосфера": Валиева поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран‑при РФ в Казани

Фигуристка Камила Валиева после короткой программы на этапе Гран‑при России в Казани поделилась эмоциями от выступления в родном городе. Слова 16-летней спортсменки приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Эмоции невероятные, такая домашняя атмосфера. В Казани, в этом Дворце спорта начинала кататься. Самые невероятные эмоции, самые хорошие болельщики", — отметила Валиева в беседе с журналистом.

Третий этап Гран-при России проходит в Казани 5 и 6 ноября. Валиева чисто откатала короткую программу, получив за прокат 83,30 балла. Сейчас она идёт впереди всех. Уже завтра фигуристки представят произвольную программу.