"Такая домашняя атмосфера": Валиева поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран‑при РФ в Казани
Валиева поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран‑при РФ в Казани
Фигуристка Камила Валиева после короткой программы на этапе Гран‑при России в Казани поделилась эмоциями от выступления в родном городе. Слова 16-летней спортсменки приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Эмоции невероятные, такая домашняя атмосфера. В Казани, в этом Дворце спорта начинала кататься. Самые невероятные эмоции, самые хорошие болельщики", — отметила Валиева в беседе с журналистом.
Третий этап Гран-при России проходит в Казани 5 и 6 ноября. Валиева чисто откатала короткую программу, получив за прокат 83,30 балла. Сейчас она идёт впереди всех. Уже завтра фигуристки представят произвольную программу.
Ранее Лайф писал, что Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 244,66 балла.
ТАСС / Сергей Бобылев