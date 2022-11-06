Россия займётся модернизацией завода в Ираке

Российские эксперты проведут реконструкцию и модернизацию крупного завода в Ираке. Предприятие, профиль которого — выпуск стеклянных и керамических изделий, даст жителям города Эр-Рамади в провинции Анбар больше тысячи рабочих мест. Об этом рассказал экономический советник Посольства России в Ираке Илья Лобов.

"Российский индустриальный консорциум в интересах Министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", — приводит его слова РИА "Новости".