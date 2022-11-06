Россия займётся модернизацией завода в Ираке
Советник посольства Лобов: Россия начнёт модернизацию завода в Ираке
Российские эксперты проведут реконструкцию и модернизацию крупного завода в Ираке. Предприятие, профиль которого — выпуск стеклянных и керамических изделий, даст жителям города Эр-Рамади в провинции Анбар больше тысячи рабочих мест. Об этом рассказал экономический советник Посольства России в Ираке Илья Лобов.
"Российский индустриальный консорциум в интересах Министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", — приводит его слова РИА "Новости".
Лобов добавил, что, согласно планам местных властей, после запуска завода он станет крупнейшим работодателем в городе. Вскоре будет создана группа из двадцати узких специалистов. Эксперты в сфере технологии и производства стекольных и керамических изделий начнут детально изучать местную производственную площадку.
Как рассказывал Лайф, летом в Ираке был политический кризис. Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра ворвались в здание парламента в Багдаде. Нападением они выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммеда аль-Судани на пост премьера Ирака. Позже, 29 августа, сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде. У парламента Ирака начались ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере десять человек.
ТАСС / EPA / AHMED JALIL