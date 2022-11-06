Сунак увидел в конфликте на Украине повод отказываться от ископаемого топлива

Конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед отправлением на Конференцию ООН по изменению климата, передаёт телеканал Sky News.

"Нам нужно двигаться дальше и быстрее в переходе к возобновляемой энергетике, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания находилась в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии", — отмечается в заявлении Сунака, распространённом канцелярией главы британского правительства.

По данным телеканала, правительство Великобритании надеется, что переговоры на COP27 пройдут легче благодаря такой позиции Лондона.

Российскую делегацию на COP27 возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.