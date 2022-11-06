Киев начали готовить к полной эвакуации
NYT: В Киеве запустили подготовку к эвакуации трёх миллионов человек
Власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. Всё население города именно столько примерно и составляет. Об этом пишет американская газета The New York Times.
"Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трёх миллионов жителей города", — говорится в статье издания.
В "Укрэнерго" изданию рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны. Вместе с тем в мэрии признали, что есть риск коллапса энергосистемы.
"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", — сказал директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.
Как говорится в статье, киевских чиновников уведомят за 12 часов до отключения системы. Если дойдёт до этого, население будут просить покинуть город.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России. А заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил проблемы с отоплением в украинской столице предстоящей зимой.
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