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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 03:42
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Киев начали готовить к полной эвакуации

NYT: В Киеве запустили подготовку к эвакуации трёх миллионов человек

Власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. Всё население города именно столько примерно и составляет. Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трёх миллионов жителей города", — говорится в статье издания.

В "Укрэнерго" изданию рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны. Вместе с тем в мэрии признали, что есть риск коллапса энергосистемы.

"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", — сказал директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.

Как говорится в статье, киевских чиновников уведомят за 12 часов до отключения системы. Если дойдёт до этого, население будут просить покинуть город.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России. А заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил проблемы с отоплением в украинской столице предстоящей зимой.

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Андрей Григорьев
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