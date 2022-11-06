Киев начали готовить к полной эвакуации

Власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. Всё население города именно столько примерно и составляет. Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трёх миллионов жителей города", — говорится в статье издания.

В "Укрэнерго" изданию рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны. Вместе с тем в мэрии признали, что есть риск коллапса энергосистемы.

"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения", — сказал директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.