Кличко допустил, что Киев полностью останется без света и воды
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что столица Украины на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре этой страны останется без электроэнергии, водообеспечения и отопления. Об этом он сказал в ходе телемарафона.
"Мы делаем всё, чтобы этого не произошло, но наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды", — приводит украинская газета "Страна" слова Кличко.
Он заверил при этом, что в Киеве сформирован большой запас топлива, электрогенераторов и воды. В городе созданы пункты обогрева населения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждено в результате ударов Вооружённых сил России. А заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил проблемы с отоплением в украинской столице предстоящей зимой.
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