Кличко допустил, что Киев полностью останется без света и воды

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что столица Украины на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре этой страны останется без электроэнергии, водообеспечения и отопления. Об этом он сказал в ходе телемарафона.

"Мы делаем всё, чтобы этого не произошло, но наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды", — приводит украинская газета "Страна" слова Кличко.