Шольц заявил о "черте, которую нельзя переходить" на Украине

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине — черта, которую нельзя переходить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) он призвал воздержаться от подобного шага.

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", — утверждал Шольц.

Ранее в ходе визита в Китай он подчеркнул, что Германия и КНР считают, что угрозы ядерным оружием неприемлемы. Канцлер заверил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин согласились: "ядерные угрозы безответственны и очень опасны".