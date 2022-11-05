Шольц заявил о "черте, которую нельзя переходить" на Украине
Шольц призвал воздержаться от применения на Украине ядерного оружия
Применение ядерного оружия в конфликте на Украине — черта, которую нельзя переходить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) он призвал воздержаться от подобного шага.
"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", — утверждал Шольц.
Ранее в ходе визита в Китай он подчеркнул, что Германия и КНР считают, что угрозы ядерным оружием неприемлемы. Канцлер заверил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин согласились: "ядерные угрозы безответственны и очень опасны".
Ранее Лайф писал, что Шольц спровоцировал шквал возмущений словами о Путине. Он обвинил российского лидера в нарушении глобального мирового порядка, чем вызвал бурю негодования.
Flickr / Ukraine Russia War Photos