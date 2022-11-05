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5 ноября, 20:35

Шольц заявил о "черте, которую нельзя переходить" на Украине

Шольц призвал воздержаться от применения на Украине ядерного оружия

Применение ядерного оружия в конфликте на Украине — черта, которую нельзя переходить, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) он призвал воздержаться от подобного шага.

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию чётко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить", — утверждал Шольц.

Ранее в ходе визита в Китай он подчеркнул, что Германия и КНР считают, что угрозы ядерным оружием неприемлемы. Канцлер заверил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин согласились: "ядерные угрозы безответственны и очень опасны".

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Ранее Лайф писал, что Шольц спровоцировал шквал возмущений словами о Путине. Он обвинил российского лидера в нарушении глобального мирового порядка, чем вызвал бурю негодования.

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Flickr / Ukraine Russia War Photos

Арина Родионова

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