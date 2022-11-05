В США заявили о планах Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине
Разведчик из США Риттер указал на стремление Польши втянуть НАТО в украинский конфликт
Европейские страны не хотят отправлять своих солдат на Украину, однако есть опасения, что Польша может втянуть Североатлантический альянс в конфликт. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на ютуб-канале Judging Freedom.
"Европа не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!" — подчеркнул Риттер.
По его словам, страны НАТО не располагают энтузиазмом для отправки военнослужащих в Незалежную и требуемой инфраструктурой. На этом фоне Риттер отметил "энтузиазм" поляков. По его данным, на Украине сейчас находится от 10 до 30 тысяч солдат из этой страны, воюющих на передовой.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ показало боевую работу подразделения разведки Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащим была поставлена задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наёмников в заданном квадрате.
Youtube / Judge Napolitano – Judging Freedom