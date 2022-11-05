В США заявили о планах Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине

Европейские страны не хотят отправлять своих солдат на Украину, однако есть опасения, что Польша может втянуть Североатлантический альянс в конфликт. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на ютуб-канале Judging Freedom.

"Европа не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!" — подчеркнул Риттер.

По его словам, страны НАТО не располагают энтузиазмом для отправки военнослужащих в Незалежную и требуемой инфраструктурой. На этом фоне Риттер отметил "энтузиазм" поляков. По его данным, на Украине сейчас находится от 10 до 30 тысяч солдат из этой страны, воюющих на передовой.