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5 ноября, 20:20

В Башкирии четыре человека погибли в аварии с грузовиком и минивэном

<p>Telegram-канал / <a href="https://t.me/V_Sevastyanov/1269" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Севастьянов</a></p>

Telegram-канал / Владимир Севастьянов

В Чекмагушевском районе Башкирии на трассе с грузовиком столкнулся минивэн. В результате ДТП погибло четыре человека и пострадал ребёнок. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Место ДТП в Башкирии, где погибло четыре человека и пострадал ребёнок. Фото © Telegram-канал / Владимир Севастьянов

Место ДТП в Башкирии, где погибло четыре человека и пострадал ребёнок. Фото © Telegram-канал / Владимир Севастьянов

"Авария произошла около 23:00 (21:00 мск) на 64-м километре автодороги Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ", — сообщил Севастьянов в телеграм-канале.

Он уточнил, что четверо погибших были пассажирами иномарки. Севастьянов также сообщил, что ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.

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Ранее Лайф писал, что в Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах. Всего на месте аварии было три ребёнка, один из которых успел увернуться от автомобиля.

Арина Родионова

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