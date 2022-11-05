В Башкирии четыре человека погибли в аварии с грузовиком и минивэном

В Чекмагушевском районе Башкирии на трассе с грузовиком столкнулся минивэн. В результате ДТП погибло четыре человека и пострадал ребёнок. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Место ДТП в Башкирии, где погибло четыре человека и пострадал ребёнок. Фото © Telegram-канал / Владимир Севастьянов

"Авария произошла около 23:00 (21:00 мск) на 64-м километре автодороги Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Volkswagen Caravelle и грузовой МАЗ", — сообщил Севастьянов в телеграм-канале.

Он уточнил, что четверо погибших были пассажирами иномарки. Севастьянов также сообщил, что ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Подробности ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.