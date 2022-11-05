В офисе Зеленского предложили ударить по Ирану

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за того, что он якобы поставляет беспилотники России. Об этом в эфире единого украинского телемарафона заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", — сказал Подоляк, объяснив это убеждённостью, что действия Ирана, которые ему приписывает Киев, нельзя оставлять безнаказанными.