В офисе Зеленского предложили ударить по Ирану
Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал ударить по Ирану из-за беспилотников
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за того, что он якобы поставляет беспилотники России. Об этом в эфире единого украинского телемарафона заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.
"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", — сказал Подоляк, объяснив это убеждённостью, что действия Ирана, которые ему приписывает Киев, нельзя оставлять безнаказанными.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Ирана по украинскому кризису заключается в отказе от отправки оружия сторонам конфликта.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine