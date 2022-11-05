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5 ноября, 19:56

В офисе Зеленского предложили ударить по Ирану

Советник главы офиса Зеленского Подоляк призвал ударить по Ирану из-за беспилотников

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за того, что он якобы поставляет беспилотники России. Об этом в эфире единого украинского телемарафона заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", — сказал Подоляк, объяснив это убеждённостью, что действия Ирана, которые ему приписывает Киев, нельзя оставлять безнаказанными.

Пентагон не нашёл доказательств получения Россией ракет от Ирана

Пентагон не нашёл доказательств получения Россией ракет от Ирана

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что позиция Ирана по украинскому кризису заключается в отказе от отправки оружия сторонам конфликта.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко

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