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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 19:17
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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: Под обстрелом ВСУ оказались два района

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале.

Очевидцы поделились кадрами прилётов по Донецку. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"По свидетельствам очевидцев — Ленинский и Будённовский районы под обстрелом", — написал Кулемзин.

Также в результате атаки ВСУ в Ленинском районе возле универмага "Радуга" возникло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил градоначальник.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону. При этом два снаряда упали возле автовокзала вблизи места сбора мирных жителей для эвакуации из города. Данные о разрушениях и пострадавших ещё уточняются.


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Telegram / "Типичный Донецк"

Наталья Исакова
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