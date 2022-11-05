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5 ноября, 19:17

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: Под обстрелом ВСУ оказались два района

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале.

Очевидцы поделились кадрами прилётов по Донецку. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"По свидетельствам очевидцев — Ленинский и Будённовский районы под обстрелом", — написал Кулемзин.

Также в результате атаки ВСУ в Ленинском районе возле универмага "Радуга" возникло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил градоначальник.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону. При этом два снаряда упали возле автовокзала вблизи места сбора мирных жителей для эвакуации из города. Данные о разрушениях и пострадавших ещё уточняются.


Обложка ©

Telegram / "Типичный Донецк"

Наталья Исакова

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