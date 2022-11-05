Украинские войска обстреляли два района Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале.

Очевидцы поделились кадрами прилётов по Донецку. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"По свидетельствам очевидцев — Ленинский и Будённовский районы под обстрелом", — написал Кулемзин.

Также в результате атаки ВСУ в Ленинском районе возле универмага "Радуга" возникло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил градоначальник.