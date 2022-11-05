Украинские войска обстреляли два района Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: Под обстрелом ВСУ оказались два района
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале.
Очевидцы поделились кадрами прилётов по Донецку. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"
"По свидетельствам очевидцев — Ленинский и Будённовский районы под обстрелом", — написал Кулемзин.
Также в результате атаки ВСУ в Ленинском районе возле универмага "Радуга" возникло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил градоначальник.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Херсону. При этом два снаряда упали возле автовокзала вблизи места сбора мирных жителей для эвакуации из города. Данные о разрушениях и пострадавших ещё уточняются.
Telegram / "Типичный Донецк"