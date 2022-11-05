ВСУ ударили по Донецку шестью ракетами РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению 21:15 мск город Донецк (Ленинский район), выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS", — рассказали там.

Мэр Донецка Алексей Кулмезин рассказал, что после обстрела начался пожар у универмага "Радуга" в Ленинском районе.