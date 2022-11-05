ВСУ ударили по Донецку шестью ракетами РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению 21:15 мск город Донецк (Ленинский район), выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS", — рассказали там.
Мэр Донецка Алексей Кулмезин рассказал, что после обстрела начался пожар у универмага "Радуга" в Ленинском районе.
Лайф рассказывал, что ранее сегодня Вооружённые силы Украины обстреляли Херсон, выпустив по городу также шесть ракет HIMARS. Две упали возле автовокзала вблизи места сбора мирных жителей для эвакуации.
Wikipedia / Генеральный штаб ВСУ