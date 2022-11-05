"Хотят завладеть ресурсами": Додик заявил, что Западу не удастся разорвать РФ

Запад занервничал, потому что не может достичь целей на Украине и "разорвать" Россию. В связи с этим западные страны нацелились на достижение быстрого успеха на Балканах. Об этом заявил агентству Тanjug лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик по результатам встречи в Белграде на тему кризиса в Косове и Метохии.

"Запад торопится, потому что они уже давно занимаются этим вопросом [Косова и Метохии], как и вопросом Республики Сербской. Между тем сейчас развитие ситуации на Украине является решающим для наших позиций здесь, Запад требует [от Украины] быстрых успехов, их конечная цель — разорвать Россию и завладеть её ресурсами, что говорит о том, что конфликт будет продолжаться, я не верю в возможность того, что Россия будет доведена до состояния, которого хочет Запад", — заявил Додик.

Отсрочка мира на Украине, по словам Додика, создаёт у Запада нервозность, он стремится достичь хоть какого-то успеха, в том числе в Республике Сербской. Политик заявил, что сербы должны представить общую позицию по стабилизации ситуации в регионе.

"Думаю, сербам нужно в предстоящий период совместно сесть и сказать, каково наше политическое предложение по решению проблем и стабилизации Балкан", — указал он.