В СК сообщили, что на данный момент опознано 12 погибших при пожаре в клубе Костромы
Тела 12 из 13 погибших при пожаре в костромском клубе "Полигон" опознаны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Костромской области.
"В ходе проведения следственных действий по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) на данный момент опознаны тела 12 погибших", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали о проведении допроса с собственником здания ночного клуба. В СК добавили, что по факту возможного бездействия должностных лиц при организации инспекций начата доследственная проверка.
Как сообщал Лайф, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.