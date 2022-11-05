В СК сообщили, что на данный момент опознано 12 погибших при пожаре в клубе Костромы

Тела 12 из 13 погибших при пожаре в костромском клубе "Полигон" опознаны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Костромской области.

"В ходе проведения следственных действий по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) на данный момент опознаны тела 12 погибших", — говорится в сообщении.