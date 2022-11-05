Пожар в ночном клубе Костромы, где погибло 13 человек, полностью потушен
Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибло 13 человек, полностью потушен. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Костромской области.
"Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 по московскому времени", — уточнили в управлении.
В ведомстве отметили, что площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. Пламя ликвидировали 64 человека, также было задействовано 22 единицы техники.
Как сообщал Лайф, первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.
ГУ МЧС РФ по Костромской области