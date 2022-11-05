Der Spiegel: Германия и восемь других стран ЕС подготовили новые санкции против Ирана
ФРГ и восемь других государств ЕС подготовили новый пакет санкций против Ирана. По данным журнала Der Spiegel, страны представили его 2 ноября в Брюсселе.
"Германия вместе с восемью другими странами ЕС представила в минувшую среду в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к насилию против демонстрантов-иранцев", — сказано в сообщении издания.
Ограничения планируется ввести против представителей и учреждений сферы безопасности. Известно, что страны выдвинули 31 предложение, сейчас возможность их осуществления рассматривается юридически. Предполагается, что эти идеи поддержат в Евросоюзе. СМИ отмечают, что в данном случае речь идёт о замораживании активов и ограничениях на въезд. Ожидается, что решение по данному вопросу примут главы МИД государств ЕС в ходе встречи 14 ноября.
Ранее Лайф писал, что ЕС расширил санкции против Ирана, включив в список полицию нравов. Этот орган был создан в 2005 году, сменив ранее существовавшие учреждения аналогичного характера.
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