Der Spiegel: Германия и восемь других стран ЕС подготовили новые санкции против Ирана

ФРГ и восемь других государств ЕС подготовили новый пакет санкций против Ирана. По данным журнала Der Spiegel, страны представили его 2 ноября в Брюсселе.

"Германия вместе с восемью другими странами ЕС представила в минувшую среду в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций, которые причастны к насилию против демонстрантов-иранцев", — сказано в сообщении издания.

Ограничения планируется ввести против представителей и учреждений сферы безопасности. Известно, что страны выдвинули 31 предложение, сейчас возможность их осуществления рассматривается юридически. Предполагается, что эти идеи поддержат в Евросоюзе. СМИ отмечают, что в данном случае речь идёт о замораживании активов и ограничениях на въезд. Ожидается, что решение по данному вопросу примут главы МИД государств ЕС в ходе встречи 14 ноября.