Девушка врезалась в Porsche Никаса Сафронова в Подмосковье

На Новорижском шоссе в Московской области произошла авария с участием автомобиля Porsche Cayenne, который принадлежит известному российскому художнику Никасу Сафронову. В его иномарку врезалась на "хёндае" молодая девушка, которая каталась с парнем.

Никас Сафронов рассказал Лайфу об аварии с его участием. Видео © LIFE

Как Лайфу рассказал сам живописец, он возвращался с дачи друзей из посёлка Николо-Урюпино. В потоке Сафронов притормозил, и в какой-то момент в него врезалась машина, водитель которой, по всей видимости, не успел оттормозиться.

"Не сразу, конечно, меня узнали. Потом они вышли ещё раз и извинились. В общем, у меня нет никаких к ним претензий", — отметил Сафронов и показал незначительные повреждения автомобилей.

Парень виновницы ДТП ещё раз попросил прощения у художника и отметил, что, к счастью, всё обошлось без пострадавших.