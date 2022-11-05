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5 ноября, 17:15

"Вечерне новости": Спецназ Косова выехал к населённому сербами городу Косовска-Митровица

Бойцы ROSU (спецназ МВД непризнанного Косова) выдвинулись к населённому сербами городу Косовска-Митровица. Об этом сообщает сербская газета "Вечерне новости".

Бронеавтомобили полиции Косова, едущие по улицам города. Видео © Twitter / Carlos R. Infante

В полиции непризнанной республики опровергают выдвижение спецназа, но допускают, что при необходимости могут прибегнуть к такому шагу. Тем не менее в соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что несколько полицейских бронеавтомобилей едут по улицам Косова.

В Косове сербы массово вышли из всех институтов власти

В Косове сербы массово вышли из всех институтов власти

Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно напоминал, что страна не позволит Косову стать членом ООН, пока он является её лидером.

Обложка ©

Twitter / Carlos R. Infante

Наталья Исакова

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