"Вечерне новости": Спецназ Косова выехал к населённому сербами городу Косовска-Митровица

Бойцы ROSU (спецназ МВД непризнанного Косова) выдвинулись к населённому сербами городу Косовска-Митровица. Об этом сообщает сербская газета "Вечерне новости".

Бронеавтомобили полиции Косова, едущие по улицам города. Видео © Twitter / Carlos R. Infante

В полиции непризнанной республики опровергают выдвижение спецназа, но допускают, что при необходимости могут прибегнуть к такому шагу. Тем не менее в соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что несколько полицейских бронеавтомобилей едут по улицам Косова.