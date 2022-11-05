Глава фракции СДПГ заявил, что Украина признала его террористом за призыв прекратить огонь
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених сообщил, что кабмин Украины внёс его в перечень террористов. По словам политика, это произошло после того, как он призывал прекратить огонь. Тем временем Правительство Незалежной не подтверждает, что применило в отношении Мютцениха такие меры, пишет агентство DPA.
"Я раздражён тем, что Правительство Украины внесло меня в список террористов из-за того, что я выступаю за прекращение огня или за возможность дальнейших дипломатических шагов через местное прекращение огня", — сообщил депутат в ходе съезда партии в Берлине.
Он добавил, что из-за попадания в этот список получал "вторичные угрозы", с которыми сложно что-то сделать. Политик также выступил против дискриминации тех, кто пытается решить вопросы дипломатическим путём, и напомнил о важности мирного завершения конфликта в Незалежной, так как большинство сражений, по его словам, так и заканчивались.
Напомним, 4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от решения конфликта путём контактов с Россией.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld