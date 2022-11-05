Daily Mail: Мигранты устроили бунт в британском центре временного содержания

В британской деревне Хармондсворт, недалеко от аэропорта Хитроу, мигранты устроили бунт в центре временного содержания из-за проблем с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщает Daily Mail.

Проблему с коммуникациями не могли решить в течение всего дня, пишет издание. По этой причине взбунтовалось около 100 мигрантов, они ворвались во внутренний двор центра. Многие были вооружены ножами.

Сотрудники учреждения вызвали полицию. Чтобы подавить протест, в центр также приехала и Национальная группа тактического реагирования. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Других подробностей случившегося пока не раскрывают.

Издание также сообщает, что многие находящиеся в этом миграционном центре пребывают в стране нелегально и ожидают депортации. Среди них есть женщины и дети.