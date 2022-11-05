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5 ноября, 17:08

Daily Mail: Мигранты устроили бунт в британском центре временного содержания

В британской деревне Хармондсворт, недалеко от аэропорта Хитроу, мигранты устроили бунт в центре временного содержания из-за проблем с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщает Daily Mail.

Проблему с коммуникациями не могли решить в течение всего дня, пишет издание. По этой причине взбунтовалось около 100 мигрантов, они ворвались во внутренний двор центра. Многие были вооружены ножами.

Сотрудники учреждения вызвали полицию. Чтобы подавить протест, в центр также приехала и Национальная группа тактического реагирования. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Других подробностей случившегося пока не раскрывают.

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Издание также сообщает, что многие находящиеся в этом миграционном центре пребывают в стране нелегально и ожидают депортации. Среди них есть женщины и дети.

Ранее Лайф сообщал о том, что украинских беженцев выселили из гостиницы в Великобритании, чтобы поместить в отель мигрантов. Это произошло после того, как главу МВД Соединённого Королевства Суэллу Браверман подвергли критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне.

Обложка ©

Getty Images / Craig Foy – SNS Group

Илья Суриков

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